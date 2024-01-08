حماس: نعزي الشعب اللبناني وقيادة حزب الله باستشهاد القائد وسام طويل الذي اغتاله العدو الاسرائيلي أثناء قيامه بواجبه الجهادي في نصرة وإسناد غزة بوجه العدوان الصهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2024 - 21:54
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المقاومة الإسلامية تزف الشهيد القائد وسام حسن طويل (الحاج جواد) من بلدة خربة سلم والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس
المقاومة الإسلامية تستهدف موقع حدب البستان بالأسلحة المناسبة وتحقق فيه إصابات مباشرة
حماس: نعزي الشعب اللبناني وقيادة حزب الله باستشهاد القائد وسام طويل الذي اغتاله العدو الاسرائيلي أثناء قيامه بواجبه الجهادي في نصرة وإسناد غزة بوجه العدوان الصهيوني
منذ 13 mins
8 January، 2024
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