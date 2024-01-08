مراسل المنار : قصف مدفعي متقطع يستهدف أطراف بلدة عيترون وقنابل مضيئة في أجواء بلدة حولا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2024 - 21:54

مراسل المنار : قصف مدفعي متقطع يستهدف أطراف بلدة عيترون وقنابل مضيئة في أجواء بلدة حولا

منذ 2 ساعة 8 January، 2024
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