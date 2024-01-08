كتائب القسام: تمكن مقاتلونا قبل قليل من قنص جندي صهيوني وقتله ببندقية “الغول” القسامية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 8 2024 - 17:38

كتائب القسام: تمكن مقاتلونا قبل قليل من قنص جندي صهيوني وقتله ببندقية “الغول” القسامية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

منذ 49 mins 8 January، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة