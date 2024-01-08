آليات العدو الاسرائيلي المتمركزة في مدينة بيت حانون بغزة أطلقت قذيفة مدفعية باتجاه أحد المواطنين مما أدى إلى استـشهاده على الفور – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2024 - 17:38

آليات العدو الاسرائيلي المتمركزة في مدينة بيت حانون بغزة أطلقت قذيفة مدفعية باتجاه أحد المواطنين مما أدى إلى استـشهاده على الفور

منذ 56 mins 8 January، 2024
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