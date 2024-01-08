اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، بلدتي دورا ويطا بمحافظة الخليل، وفتشت عدد من منازل المواطنين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال، اقتحمت منطقة العلقه في بلدة دورا جنوب الخليل، وداهمت وفتشت منزل الأسير عايد دودين، فيما قامت بتفجير ابواب عدد من المنازل القديمة وغير المأهولة، وتفتيشها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة رقعه ببلدة يطا، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها، عرف من بين أصحابها، رافت خالد جبور، ومنازل أخرى تعود لنفس العائلة.

سرايا القدس كتيبة جنين تعرض مشاهد من تفجير عدد من العبوات التي أعدتها

ضمن كمين محكم لجنود وآليات العدو خلال اقتحامها

حي الجابريات وأطراف مخيم جنين

اندلاع مواجهات في مخيم شعفاط شمال شرق القدس

هذا وافادت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال داهمت ايضاً عدة منازل خلال اقتحام مخيم الدهيشة جنوب شرق بيت لحم. واقتحمت قوات الاحتلال مدينة رام الله من محورها الشمالي وتسير دورياتها في شارع الإرسال. كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحاجز العسكري الذي تقيمه على مدخل بلدة بيت إكسا، شمالي غربي مدينة القدس، ومنعت الفلسطينيين من الوصول لمنازلهم في البلدة. كما اندلعت مواجهات في بلدة العيساوية شمالي المدينة بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه الشبان. وفي وقت سابق من الأحد، أفادت مصادر صحافية بأن قوات الاحتلال برفقة “وحدة اليمام” اقتحمت حي الطيرة وسط مدينة رام الله. ويشار إلى أن 8 فلسطينيين استشهدوا في الضفة الغربية 7 منهم استشهدوا نتيجة اقتحام مخيم جنين، كما استُشهد فلسطيني متأثراً بجروحٍ أصيب بها برصاص الاحتلال في بلدة عبوين التابعة لمحافظة رام الله، وذلك حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.



المصدر: وكالات