حمدان: هناك اجماع لدى العشائر ولا يوجد عائلة تريد أن يسجل عليها في التاريخ الوطني أنها عملت لدى الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2024 - 23:58

حمدان: هناك اجماع لدى العشائر ولا يوجد عائلة تريد أن يسجل عليها في التاريخ الوطني أنها عملت لدى الاحتلال

منذ 53 mins 7 January، 2024
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