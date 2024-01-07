أسامة حمدان: الصراع داخل كيان الاحتلال منشأه صمود الشعب الفلسطيني – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2024 - 23:58

أسامة حمدان: الصراع داخل كيان الاحتلال منشأه صمود الشعب الفلسطيني

منذ 53 mins 7 January، 2024
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