أسامة حمدان: ما تزال قيادة لواء شمال قطاع غزة لدى القسام موجودة وأجهزة الحكومة عادت لتنظم حياة المواطنين في الشمال – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2024 - 23:58

أسامة حمدان: ما تزال قيادة لواء شمال قطاع غزة لدى القسام موجودة وأجهزة الحكومة عادت لتنظم حياة المواطنين في الشمال

منذ 53 mins 7 January، 2024
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