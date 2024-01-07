حمدان: لا يوجد تطمينات أمنية من أي جهة حتى وإن جاءت فالعدو أعلن صراحة نيته اغتيال قادة في المقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2024 - 23:58

حمدان: لا يوجد تطمينات أمنية من أي جهة حتى وإن جاءت فالعدو أعلن صراحة نيته اغتيال قادة في المقاومة

منذ 1 ساعة 7 January، 2024
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