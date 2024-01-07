حمدان: الشيخ العاروري كان ينظر إلى محور المقاومة على أنه شريك في نهضة الأمة ومواجهة المشروع الصهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 7 2024 - 23:58

حمدان: الشيخ العاروري كان ينظر إلى محور المقاومة على أنه شريك في نهضة الأمة ومواجهة المشروع الصهيوني

منذ 1 ساعة 7 January، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة