حمدان: الشيخ صالح العاروري ساهم في تأسيس كتائب القسام في الضفة الغربية وبواكير العمليات بالضفة كانت باشرافه – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2024 - 23:58
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أسامة حمدان للمنار: لا يوجد تطمينات أمنية من أي جهة حتى وإن جاءت فالعدو أعلن صراحة نيته اغتيال قادة بالمقاومة
حمدان: حل الدولتين فكرة غير مقبولة لأننا لا نعترف بالكيان الاسرائيلي ونريد تحرير أرضنا وكان هناك تفهم تركي لموقفنا
حمدان: الشيخ العاروري كان ينظر إلى محور المقاومة على أنه شريك في نهضة الأمة ومواجهة المشروع الصهيوني
حمدان: المطلوب أن يفهم الإسرائيلي أن لا مستقبل له بالمنطقة وسيأتي يوم يتكرر فيه مشهد الانهيار في بداية "طوفان الأقصى"
المقاومة الإسلامية تستهدف تموضعات وتجمعات جنود العدو في المالكية وجنوب المنارة ومحيط موقعي المطلة وميتات وثكنة يعرا
اعلام العدو: حزب الله نجح في إلحاق أضرار بقاعدة المراقبة الجوية التابعة لسلاح الجو في ميرون بقصف غير عادي يوم السبت
وزير الخارجية الأميركي من الدوحة: نرفض تصريحات المسؤولين الإسرائيليين حول تهجير الفلسطينيين من غزة
المقاومة الاسلامية في العراق تعلن أنها هاجمت في الأيام السابقة بصاروخ كروز مطور بعيد المدى هدفاً حيوياً في حيفا المحتلة
استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال خلال اطلاقها الرصاص على منفذ عملية دهس عند حاجز شمال غرب القدس
حمدان: الشيخ صالح العاروري ساهم في تأسيس كتائب القسام في الضفة الغربية وبواكير العمليات بالضفة كانت باشرافه
منذ 1 ساعة
7 January، 2024
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