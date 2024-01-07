كتائب القسام تدك تحشدات العدو المتوغلة في منطقة المحطّة بمدينة خانيونس بقذائف الهاون – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2024 - 15:42

كتائب القسام تدك تحشدات العدو المتوغلة في منطقة المحطّة بمدينة خانيونس بقذائف الهاون

منذ 27 mins 7 January، 2024
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