‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا تجمعاً ‏لجنود العدو في جنوب المنارة بالأسلحة الصاروخية وتمّت إصابته إصابةً مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2024 - 15:42

‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا تجمعاً ‏لجنود العدو في جنوب المنارة بالأسلحة الصاروخية وتمّت إصابته إصابةً مباشرة

منذ 56 mins 7 January، 2024
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