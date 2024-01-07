كتائب المجاهدين دكت تجمعات العدو غرب بيت لاهيا بقذائف الهاون من العيار الثقيل وسرايا القدس قصفت تمركزا لآليات وجنود العدو في محور التقدم بمخيم المغازي وسط القطاع بوابل من قذائف الهاون – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2024 - 15:40

كتائب المجاهدين دكت تجمعات العدو غرب بيت لاهيا بقذائف الهاون من العيار الثقيل وسرايا القدس قصفت تمركزا لآليات وجنود العدو في محور التقدم بمخيم المغازي وسط القطاع بوابل من قذائف الهاون

منذ 58 mins 7 January، 2024
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