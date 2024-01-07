الصحفي وائل الدحدوح بعد استشهاد نجله حمزة: هذا هو قدرنا ونحن ماضون وهذا هو التحدي الكبير، نحن مشبعون بالإنسانية وعدونا مشبع بالقتل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2024 - 15:40
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استشهاد الصحافيين حمزة وائل الدحدوح ومصطفى ثريا وإصابة صحافيين 2 آخرين في قصف صهيوني على رفح جنوب غزة
مكتب الإعلام الحكومي في غزة: الجرائم المتواصلة بحق الصحافيين محاولة فاشلة لطمس الحقيقة ومنعهم من التغطية
حركة حماس: استهداف الصحافيين حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا جريمة حرب صهيونية متعمدة تهدف لثني الصحافيين عن نقل الحقيقة
سرايا القدس قصفت تمركزًا للعدو في محور التقدم بمخيم المغازي بقذائف الهاون وناحل عوز وصوفا وحوليت بغلاف غزة بالصواريخ
كتائب المجاهدين دكت تجمعات العدو غرب بيت لاهيا بقذائف الهاون وقصفت تحشدات العدو في محاور غزة بصواريخ من نوع N7
إعلام العدو يعلن مقتل مجندة من حرس الحدود وإصابة 3 آخرين في مواجهات مع الفلسطينيين في جنين بالضفة الغربية المحتلة
سرايا القدس ـ كتيبة جنين: مجاهدونا تصدوا لقوة صهيونية اقتحمت المخيم وأوقعوا آلياتها في كمين ما أدى لمقتل وجرح من فيها
سرايا القدس ـ كتيبة جنين: دماء قادتنا الشهداء لن تذهب هدرًا ولن تزيدنا إلا عزمًا وإصرارًا على مواصلة الطريق
وزارة الصحة الفلسطينية: 8 شهداء 7 منهم بقصف للعدو على جنين وشهيد بالرصاص في عبوين برام الله بالضفة الغربية المحتلة
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابتان بالرصاص الحي في بلدة عبوين شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة
حركة الجهاد الإسلامي: نشيد بسواعد المجاهدين في كتائب سرايا القدس في الضفة الغربية الذين سطروا ملاحم البطولة والتضحية
حركة الجهاد الإسلامي: الخيار الوحيد لمواجهة العدو هو المقاومة وإبقاء جذوة الصراع مشتعلة حتى دحره عن أرضنا
حركة حماس: ندعو إلى تصعيد كافة أشكال المقاومة في الضفة المحتلة استمرارًا لمعركة طوفان الأقصى وانتصارًا للقدس
هيئة شؤون الأسرى: العدو اعتقل 6 فلسطينيين على الأقل من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة
المقاومة الإسلامية تستهدف تجمعًا لجنود العدو في جنوب المنارة بالأسلحة الصاروخية وتصيبه إصابة مباشرة
مراسل المنار: الاحتلال قصف أطراف بلدات محيبيب وعيترون وحولا والناقورة ومجدلزون والخيام جنوب لبنان
الشيخ نعيم قاسم: إذا قررت "إسرائيل" خوض حرب شاملة ضدنا سنرد بالحرب الشاملة دون تردد لمنعها من كسر المقاومة
الشيخ علي دعموش: المقاومة في لبنان ليست مردوعة ولن تقبل بفرض قواعد جديدة تمكن العدو من التمادي في جرائمه وخروقاته
المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف بطائرة مسيرة قاعدة "قسرك" للاحتلال الأميركي في الحسكة شمال شرق سوريا
إعلام العدو يعلن توقف رابع أكبر شركة شحن صينية في العالم عن الإبحار إلى فلسطين المحتلة
إعلام العدو: تكلفة الحرب بعد مرور 3 أشهر تجاوزت الـ60 مليار دولار و"إسرائيل" لم تحقق أهدافها بعد
إيران: اعتقال 32 شخصًا على خلفية تفجيري كرمان 2 منهم كانا ينويان تفجير نفسيهما خلال تشييع شهداء التفجيرين
تحركات في عدد من الدول العربية والغربية دعمًا للشعب الفلسطيني وتنديدًا بالوحشية الصهيونية بحق أهالي قطاع غزة
الصحفي وائل الدحدوح بعد استشهاد نجله حمزة: هذا هو قدرنا ونحن ماضون وهذا هو التحدي الكبير، نحن مشبعون بالإنسانية وعدونا مشبع بالقتل
منذ 60 mins
7 January، 2024
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