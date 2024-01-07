الصحفي وائل الدحدوح بعد استشهاد نجله حمزة: هذا هو قدرنا ونحن ماضون وهذا هو التحدي الكبير، نحن مشبعون بالإنسانية وعدونا مشبع بالقتل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2024 - 15:40

الصحفي وائل الدحدوح بعد استشهاد نجله حمزة: هذا هو قدرنا ونحن ماضون وهذا هو التحدي الكبير، نحن مشبعون بالإنسانية وعدونا مشبع بالقتل

منذ 60 mins 7 January، 2024
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