المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: بيان القوات المسلحة سيتم عرضه في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت اليمن الثانية بتوقيت بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2024 - 12:54

المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: بيان القوات المسلحة سيتم عرضه في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت اليمن الثانية بتوقيت بيروت

منذ 12 mins 3 January، 2024
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