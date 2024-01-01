صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية: “إسرائيل” سحبت جزءًا كبيرًا من قواتها من شمال غزة لما فيه مصلحة الجيش – موقع قناة المنار – لبنان
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January 1 2024 - 22:52

صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية: “إسرائيل” سحبت جزءًا كبيرًا من قواتها من شمال غزة لما فيه مصلحة الجيش

منذ 31 mins 1 January، 2024
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