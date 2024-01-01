إعلام العدو: انفجار عين نفق في خربة خزاعة مما أدى إلى مقتل جندي وجرح عشرة: واحد جراحه ميؤوس منها و 4 جراح خطيرة والباقي بين متوسطة وخفيفة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 1 2024 - 22:52

إعلام العدو: انفجار عين نفق في خربة خزاعة مما أدى إلى مقتل جندي وجرح عشرة: واحد جراحه ميؤوس منها و 4 جراح خطيرة والباقي بين متوسطة وخفيفة

منذ 1 ساعة 1 January، 2024
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