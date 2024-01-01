إعلام العدو: انفجار عين نفق في خربة خزاعة مما أدى إلى مقتل جندي وجرح عشرة: واحد جراحه ميؤوس منها و 4 جراح خطيرة والباقي بين متوسطة وخفيفة – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
January 1 2024 - 22:52
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
01 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
المقاومة الإسلامية تواصل استهداف مواقع العدو الصهيوني دعما للشعب الفلسطيني الصامد في غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا موقع حدب البستان بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في الاحتفال التأبيني الذي يقيمه حزب الله لمناسبة مرور أسبوع على رحيل فقيد الجهاد والمقاومة الحاج محمد ياغي نهار الجمعة عند الساعة 2:30 بعد الظهر
إعلام العدو: انفجار عين نفق في خربة خزاعة مما أدى إلى مقتل جندي وجرح عشرة: واحد جراحه ميؤوس منها و 4 جراح خطيرة والباقي بين متوسطة وخفيفة
منذ 1 ساعة
1 January، 2024
عاجل
التعليقات
ذات صلة
استشهاد أسير فلسطيني في معتقل “مجدو” يرفع عدد الشهداء في سجون الاحتلال منذ بدء العدوان إلى 7
صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية: “إسرائيل” سحبت جزءًا كبيرًا من قواتها من شمال غزة لما فيه مصلحة الجيش
مراسل المنار : طائرة مسيّرة إستهدفت بصاروخ المنطقة الحرجية في “اللبونة” وصاروخ آخر اطلقته طائرة مسيّرة على أطراف الناقورة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
البث المباشر
إغلاق
مشاهدة