المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد حسين أحمد يحيى “جواد” من بلدة كفركلا في جنوب لبنان الذي ارتقى شهيدا على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 1 2024 - 19:58

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد حسين أحمد يحيى “جواد” من بلدة كفركلا في جنوب لبنان الذي ارتقى شهيدا على طريق القدس

منذ 26 mins 1 January، 2024
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