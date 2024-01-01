إعلام العدو: إصابة 4 جنود من الجيش الاسرائيلي بجروح خطيرة جراء المعارك في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 1 2024 - 19:58

إعلام العدو: إصابة 4 جنود من الجيش الاسرائيلي بجروح خطيرة جراء المعارك في غزة

منذ 39 mins 1 January، 2024
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