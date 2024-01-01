سرايا القدس: استهدفنا آليتين عسكريتين صهيونيتين بقذائف الـ “RPG” في محور التفاح شرق مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 1 2024 - 16:42

سرايا القدس: استهدفنا آليتين عسكريتين صهيونيتين بقذائف الـ “RPG” في محور التفاح شرق مدينة غزة

منذ 23 mins 1 January، 2024
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