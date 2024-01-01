غارات عنيفة شرق ووسط خانيونس يُسمع صداها في مناطق وسط رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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January 1 2024 - 02:40

غارات عنيفة شرق ووسط خانيونس يُسمع صداها في مناطق وسط رفح

منذ 2 ساعة 1 January، 2024
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