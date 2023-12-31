مراسل المنار: إطلاق نار يستهدف قوات العدو الاسرائيلي خلال اقتحامها مخيم نور شمس بطولكرم في الضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 31 2023 - 01:28

مراسل المنار: إطلاق نار يستهدف قوات العدو الاسرائيلي خلال اقتحامها مخيم نور شمس بطولكرم في الضفة المحتلة

منذ 41 mins 31 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة