قوات العدو الاسرائيلي تطلق قنابل مضيئة في سماء مخيم نور شمس بطولكرم بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2023 - 01:28

قوات العدو الاسرائيلي تطلق قنابل مضيئة في سماء مخيم نور شمس بطولكرم بالضفة المحتلة

منذ 48 mins 31 December، 2023
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