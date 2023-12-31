قوات العدو الاسرائيلي تحاصر مخيم نور شمس بالضفة المحتلة وسط اشتباكات وانفجارات متتالية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 31 2023 - 01:28

قوات العدو الاسرائيلي تحاصر مخيم نور شمس بالضفة المحتلة وسط اشتباكات وانفجارات متتالية

منذ 52 mins 31 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة