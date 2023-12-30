تواصل المقاومة الاسلامية استهدافها لمواقع العدو الاسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة دعما لأهالي ومقاومة غزة التي تتعرض لعدوان صهيوني غاشم بضوء أخضر اميركي وتواطؤ وصمت من الانظمة الغربية والعديد من الانظمة العربية.

وفي السياق، استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمّعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في حرج عداثر بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابة مباشرة وأوقعوا ‏أفراده بين قتيل وجريح.‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:40 من بعد ظهر يوم السبت 30-12-2023 تجمّعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في حرج عداثر بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابة مباشرة وأوقعوا ‏أفراده بين قتيل وجريح.‏

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‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

السبت 30-12-2023 م ‌‎ ‎

‏16 جمادى الآخرة 1445 هـ

وشنّ ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية هجومًا جويًا ‏بمسيّرة انقضاضية على موقع الرمثا وحاميته في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وأصابت هدفها ‏بدقة.‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، شنّ ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:50 من بعد ظهر يوم السبت 30-12-2023 هجومًا جويًا ‏بمسيّرة انقضاضية على موقع الرمثا وحاميته في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وأصابت هدفها ‏بدقة.‏

‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

السبت 30-12-2023 م ‌‎ ‎

‏16 جمادى الآخرة 1445 هـ

واستهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة ‏مباشرة.‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:30 من بعد ظهر يوم السبت 30-12-2023 ‏تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة ‏مباشرة.‏

‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

السبت 30-12-2023 م ‌‎ ‎

‏16 جمادى الآخرة 1445 هـ

شهداء على طريق القدس

بمزيد من الفخر والاعتزاز زفّت المقاومة الإسلامية في لبنان أربعة من مجاهديها استشهدوا على طريق القدس.

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسن أكرم الموسوي “ربيع” من بلدة قرحا في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حيدر محمد المزاوي “حمزة” من بلدة الكرك في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد ركان علي سيف الدين “أبو علي الحر” من بلدة حلبتا في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عباس محمد العجمي “أبو الفضل” من بلدة حي الفيكاني في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

مشاهد عمليات

ونشر الاعلام الحربي مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية تجهيزات تجسس في مزارع دوفيف وموقع حدب يارون.

ملخص عمليات المقاومة

هذا ونشر الاعلام الحربي ملخص عمليات المقاومة الإسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ 29-12-2023.

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الجمعة 29-12-2023، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي

1- الساعة 13:10 استهداف موقع المرج بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابة مباشرة.

2- الساعة 16:10 استهداف موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

– القطاع الغربي

1- الساعة 10:20 استهداف موقع حدب يارون بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 10:30 استهداف رافعة تحمل تجهيزات ومعدات تجسّس في مزارع دوفيف بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

3- الساعة 10:35 استهداف موقع حدب يارون مجدّدًا بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

4- الساعة 14:30 استهداف مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في خربة ماعر بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

5- الساعة 15:15 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع راميا بالأسلحة المناسبة.

6- الساعة 15:30 استهداف أماكن انتشار جنود العدو الإسرائيلي بين ثكنة زرعيت وموقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة.

اعتداءات العدو

وعلى صعيد الاعتداءات الصهيونية على جنوب لبنان، أفاد مراسل المنار بسقوط عدد من القذائف المعادية على أطراف بلدة الناقورة.

كما افاد مراسلنا عن استهداف الطيران المسير لمدخل بلدة عيتا الشعب بصاروخ، وأطراف بلدة مروحين بـ3 صواريخ، و”رباع التبن” في أطراف كفرشوبا بصاروخ.

هذا ونفذت الطائرات الحربية الصهيونية غارتين على أراضٍ زراعية وسط بلدة كفركلا.

كذلك شن الطيران الحربي المعادي غارة جوية مستهدفا مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان.

المصدر: موقع المنار