صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: تقارير عن وقوع اشتباكات عنيفة بين حماس والجيش “الإسرائيلي” في خان يونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2023 - 08:28
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العدوان الصهيوني على غزة يتواصل لليوم الـ85 على التوالي والمقاومة الفلسطينية تواصل التصدي لجيش العدو على مختلف المحاور
كتائب القسام: خلال 48 ساعة استهدفنا 20 آلية صهيونية في منطقتي الدرج والتفاح ما رفع عدد الآليات المستهدفة هناك إلى 72
صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: تقارير عن وقوع اشتباكات عنيفة بين حماس والجيش “الإسرائيلي” في خان يونس جنوب قطاع غزة
منذ 14 mins
30 December، 2023
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