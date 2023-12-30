صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: تقارير عن وقوع اشتباكات عنيفة بين حماس والجيش “الإسرائيلي” في خان يونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2023 - 08:28

صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: تقارير عن وقوع اشتباكات عنيفة بين حماس والجيش “الإسرائيلي” في خان يونس جنوب قطاع غزة

منذ 14 mins 30 December، 2023
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