شبان يستهدفون قوات العدو الاسرائيلي بعبوات محلية الصنع خلال مواجهات عنيفة في بلدة عزون شرق قلقيلية بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2023 - 00:46

شبان يستهدفون قوات العدو الاسرائيلي بعبوات محلية الصنع خلال مواجهات عنيفة في بلدة عزون شرق قلقيلية بالضفة المحتلة

منذ 22 mins 30 December، 2023
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