سرايا القدس: استهدفنا آلية عسكرية إسرائيلية بقذيفة “RPG” شمال شرق مخيم البريج – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2023 - 00:46

سرايا القدس: استهدفنا آلية عسكرية إسرائيلية بقذيفة “RPG” شمال شرق مخيم البريج

منذ 2 ساعة 29 December، 2023
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