طائرات الاحتلال الصهيوني تشن غارات عنيفة جدًا على خان يونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2023 - 00:46

طائرات الاحتلال الصهيوني تشن غارات عنيفة جدًا على خان يونس جنوب قطاع غزة

منذ 2 ساعة 29 December، 2023
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