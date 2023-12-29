المقاومة الإسلامية استهدفت تجمعا لجنود الاحتلال في موقع رامية، ‏وأماكن انتشار جنود العدو بين ثكنة زرعيت وموقع بركة ريشا، وموقع رويسة القرن في مزارع شبعا ‏بالأسلحة المناسبة وحققت اصابات مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2023 - 20:16

المقاومة الإسلامية استهدفت تجمعا لجنود الاحتلال في موقع رامية، ‏وأماكن انتشار جنود العدو بين ثكنة زرعيت وموقع بركة ريشا، وموقع رويسة القرن في مزارع شبعا ‏بالأسلحة المناسبة وحققت اصابات مباشرة

منذ 3 ساعة 29 December، 2023
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