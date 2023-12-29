مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي شنّ غارتين على اطراف بلدة الناقورة بالتزامن مع قصف مدفعي على المنطقة نفسها – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2023 - 14:58

مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي شنّ غارتين على اطراف بلدة الناقورة بالتزامن مع قصف مدفعي على المنطقة نفسها

منذ 7 mins 29 December، 2023
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