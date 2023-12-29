تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية، تصدّيها لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزّة، ملحقة المزيد من الخسائر في صفوف جنوده وآلياته وجنوده.

وفي السياق، تمكن مجاهدو القسام من تفجير حقل ألغام مكون من 4 عبوات “برميلية” وعبوة مضادة للأفراد “تلفزيونية” في قوة مشاة صهيونية وعدد من الآليات العسكرية شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة مما أوقعهم بين قتيل وجريح.

واستهدفت كتائب القسام جرافة صهيونية من نوع D9 بقذيفة “الياسين 105” شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة وتحقق فيها إصابة مباشرة.

وتمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية خاصة متحصنة في مبنى شمال مخيم البريج بالقذائف المضادة للتحصينات والاشتباك معها من مسافة صفر وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وأسقطت كتائب القسام طائرة استطلاع من طراز (Skylark-2) كانت في مهمة استخباراتية للعدو في بيت حانون شمال قطاع غزة.

ونشرت كتائب القسام مشاهد لاستهداف جنود العدو وتدمير آلياته المتوغلة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

بدورها، قصفت سرايا القدس “حوليت” و”صوفا” و “نير إسحاق” برشقات صاروخية مركزة.

الناطق باسم كتائب الشهيد عزالدين القسام أبو عبيدة، قال “يا شعبنا البطل يا أمتنا يا كل أحرار العالم إننا في كتائب الشهيد عز الدين القسام وبعد ثلاثة وثمانين يوما من المعركة ومن العدوان ومن القتال نؤكد أنه لا يزال مجاهدونا في الميدان يتصدون للعدوان على مدار الأيام والساعات وقد بلغت حصيلة الآليات التي استهدفها مجاهدونا منذ بدء العدوان البري أكثر من 825 آلية عسكرية بين ناقلة جند ودبابة جرافة وشاحنة ومركبة”.

وشدد أبو عبيدة على أنه “لا يزال مجاهدونا في كافة النقاط والعقد الدفاعية يكبدون العدو خسائر كبيرة في مناطق توغله ويحصدون أرواح جنوده بالعشرات ويحققون الالتحام مع الآليات والقوات على الأرض”. وتابع “لا يزال مجاهدونا يسطرون ملحمة تاريخية وبطولات فريدة ويختارون أهدافهم ويخططون لضرب العدو في مقتل عبر استخدام كافة الوسائل المتاحة من الأسلحة الرشاشة والمتوسطة وأسلحة القنص والقنابل اليدوية والعبوات الناسفة والقذائف المضادة للدروع والأفراد والتحصينات وضرب تجمعات القوات بقذائف الهاون والصواريخ”.

وكشف الناطق باسم كتائب القسام أن المجاهدين “نفذوا عمليات خاصة بإعادة تفجير ذخائر غير منفجرة للعدو في آلياته وجنوده وتفخيخ بنايات وتفجيرها بالجنود الغزاة بتفجير حقول ألغام واستهداف ثلاث مروحيات للعدو بصواريخ مضادة للطائرات خلال اليومين الأخيرين”.

ولفت أبو عبيدة “ان حالة الضعف والإنهاك والتخبط لقوات العدو باتت حقيقة مشاهدة واضحة لا جدال فيها وهي تدعو كل أحد في شعبنا وأمتنا لإدراك ثأره من هذا العدو المتغطرس الذي لا قبل لجنوده بمواجهة أصحاب الأرض والحق والإرادة” وقال “قد نشرنا الكثير والكثير من الصور التي توثق استهداف مجاهدين لجنود العدو وآلياته وهذا غيض من فيض من مجمل عملياتها على الأرض”.

المصدر: موقع المنار