مستوطنون صهاينة ينظمون مسيرة إلى مقر حكومة الاحتلال للمطالبة بعقد صفقة للإفراج عن الأسرى الصهاينة في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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December 28 2023 - 14:30

مستوطنون صهاينة ينظمون مسيرة إلى مقر حكومة الاحتلال للمطالبة بعقد صفقة للإفراج عن الأسرى الصهاينة في غزة

منذ 8 mins 28 December، 2023
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