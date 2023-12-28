قائد حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي: نحن ندعم الشعب الفلسطيني حتى آخر نفس – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2023 - 10:16
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العدوان الصهيوني على غزة المدعوم من الغرب يدخل يومه الـ 83 وارتفاع عدد الشهداء والمفقودين إلى أكثر من 28 ألفاً
من بين شهداء العدوان على غزة: 8800 طفل و6300 امرأة و310 من الطواقم الطبية و40 من الدفاع المدني و103 صحفيين
قائد حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي: نحن ندعم الشعب الفلسطيني حتى آخر نفس
منذ 1 ساعة
28 December، 2023
عاجل
اللواء حسين سلامي
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