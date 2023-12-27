وزع الاعلام الحربي في المقاومة الاسلامية في لبنان، مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية مشغل بيت هيلل التابع لجيش العدو الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وصباح اليوم، استهدف مجاهدو المقاومة، ‏تموضعًا قياديًا مستحدثًا للعدو الإسرائيلي في محيط الموقع البحري بالأسلحة المناسبة، وكذلك خيمة ‏لقوة خاصة في جيش العدو جنوب موقع الضهيرة بالصواريخ الموجّهة، وحقّقوا فيها ‏إصابات مباشرة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.‏

وظهر اليوم الاربعاء، استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‏حدب البستان بالأسلحة المناسبة.، ثم استهدفوا موقع خربة ماعر ومرابض المدفعية فيه وتموضع القوات الإسرائيلية حوله بصواريخ بركان ‏وحقّقوا فيهم إصابات مؤكدة.

ومن بعد ظهر اليوم، شن ‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية هجومًا ‏مشتركًا بالمسيرات الهجومية الانقضاضية والأسلحة الصاروخية والمدفعية على تجمعات جنود ‏العدو الإسرائيلي المستحدثة وآلياته خلف مواقعه في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وأوقعوا فيها ‏إصابات مؤكدة.‏

ووزعت المقاومة في وقت سابق من اليوم، مشاهد من استهداف نقطة مستحدثة لجنود جيش العدو الإسرائيلي قرب ثكنة شوميرا، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

وردًا على ‏جرائم العدو المتكرّرة واستهدافه لمنازل المدنيّين في بنت جبيل إستهدف مجاهدو المقاومة مستعمرة كريات شمونة ‌‏(بلدة الخالصة المحتلّة) بثلاثين صاروخ كاتيوشا.‏

وقال رئيس بلدية كريات شمونة أفيحاي شتيرن مساء اليوم، إن صلية حزب الله اليوم هي الأكبر منذ 7 أكتوبر

وتأتي هذه العميات ضد سلسلة من العمليات، التي أعلنت عنها المقاومة من 8 من تشرين الماضي، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة.

المصدر: الاعلام الحربي