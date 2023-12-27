وزع الاعلام الحربي في المقاومة الاسلامية في لبنان، مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية مشغل بيت هيلل التابع لجيش العدو الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وصباح اليوم، استهدف مجاهدو المقاومة، تموضعًا قياديًا مستحدثًا للعدو الإسرائيلي في محيط الموقع البحري بالأسلحة المناسبة، وكذلك خيمة لقوة خاصة في جيش العدو جنوب موقع الضهيرة بالصواريخ الموجّهة، وحقّقوا فيها إصابات مباشرة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.
وظهر اليوم الاربعاء، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع حدب البستان بالأسلحة المناسبة.، ثم استهدفوا موقع خربة ماعر ومرابض المدفعية فيه وتموضع القوات الإسرائيلية حوله بصواريخ بركان وحقّقوا فيهم إصابات مؤكدة.
ومن بعد ظهر اليوم، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية هجومًا مشتركًا بالمسيرات الهجومية الانقضاضية والأسلحة الصاروخية والمدفعية على تجمعات جنود العدو الإسرائيلي المستحدثة وآلياته خلف مواقعه في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة.
ووزعت المقاومة في وقت سابق من اليوم، مشاهد من استهداف نقطة مستحدثة لجنود جيش العدو الإسرائيلي قرب ثكنة شوميرا، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة.
وردًا على جرائم العدو المتكرّرة واستهدافه لمنازل المدنيّين في بنت جبيل إستهدف مجاهدو المقاومة مستعمرة كريات شمونة (بلدة الخالصة المحتلّة) بثلاثين صاروخ كاتيوشا.
وقال رئيس بلدية كريات شمونة أفيحاي شتيرن مساء اليوم، إن صلية حزب الله اليوم هي الأكبر منذ 7 أكتوبر
وتأتي هذه العميات ضد سلسلة من العمليات، التي أعلنت عنها المقاومة من 8 من تشرين الماضي، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة.
المصدر: الاعلام الحربي