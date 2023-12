بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام مساء اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يحمل رسالة لأهالي أسرى الاحتلال في غزة. وجاءت الرسالة بحسب الفيديو في عيد الميلاد التاسع للجندي شاؤول أرون داخل الأسر.

وذكّرت كتائب القسام عائلات أسرى الاحتلال بمصير الطيار الإسرائيلي “رون أراد” المفقود بلبنان منذ الثمانينات”.

وختمت المشاهد التي تتضمن أغنية عبرية حزينة، وبثلاث لغات هي الإنجليزية والعبرية والعربية أنّ: “معاناتكم مع نتنياهو لم تبدأ بعد”.

بالعبرية : :למשבחות האסירים סבליכם עם נתניהו עדיין לא התחילו

بالانكليزية: Hostage Families: Your Journey of Suffering with Netanyahu has Not Started Yet!

كما بثت كتائب القسام في قناتها على تليغرام، بطاقة معايدة، جاء فيها: ” شاؤول” عيد ميلاد سعيد في الأسر.

” شاؤول” عيد ميلاد سعيد في الأسر

من الجدير بالذكر أنّ مقتل 3 من أسرى الاحتلال بغزة، ومن قبلهم خمسة آخرون ثلاثة منهم من كبار السنّ برصاص جيش الاحتلال والقصف الصهيوني، أثار غضبا واسعا بين عائلات الأسرى التي واصلت التظاهر ومطالبة حكومة الاحتلال بإعادة أبنائهم أحياء وليس في توابيت.

المصدر: كتائب القسام