مراسل المنار: مدفعية العدو الاسرائيلي تطلق قذيفة ضوئية في أجواء بلدة حولا وثلاث قذائف فوسفورية جنوب تلة الحمامص قرب بلدة الخيام في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2023 - 22:08

مراسل المنار: مدفعية العدو الاسرائيلي تطلق قذيفة ضوئية في أجواء بلدة حولا وثلاث قذائف فوسفورية جنوب تلة الحمامص قرب بلدة الخيام في جنوب لبنان

منذ 12 mins 27 December، 2023
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