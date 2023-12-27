سرايا القدس: خضنا اشتباكات ضارية مع قوة إسرائيلية راجلة قوامها 10 جنود وكلب استخباري بالأسلحة المناسبة وأوقعناها بين قتيل وجريح في محور الكتيبة بخانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2023 - 16:46

سرايا القدس: خضنا اشتباكات ضارية مع قوة إسرائيلية راجلة قوامها 10 جنود وكلب استخباري بالأسلحة المناسبة وأوقعناها بين قتيل وجريح في محور الكتيبة بخانيونس

منذ 45 mins 27 December، 2023
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