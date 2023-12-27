سرايا القدس: استهدفنا دبابة ميركفا صهيونية بعبوة ناسفة وتم تدميرها بالكامل شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2023 - 14:48

سرايا القدس: استهدفنا دبابة ميركفا صهيونية بعبوة ناسفة وتم تدميرها بالكامل شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

منذ 10 mins 27 December، 2023
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