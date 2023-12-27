مراسل المنار: أهداف عسكرية إسرائيلية في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا هدفا للمسيرات الإنقضاضية والصواريخ – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2023 - 14:48

مراسل المنار: أهداف عسكرية إسرائيلية في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا هدفا للمسيرات الإنقضاضية والصواريخ

منذ 26 mins 27 December، 2023
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