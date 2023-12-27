مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف أطراف بلدة شبعا ومنطقة الخريبة في أطراف راشيا الفخار وحلتا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2023 - 14:48
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العدوان الصهيوني على غزة المدعوم من الغرب يدخل يومه الـ 82 وارتفاع عدد الشهداء إلى نحو 21 ألفاً والجرحى إلى 55 ألفاً
مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف أطراف بلدة شبعا ومنطقة الخريبة في أطراف راشيا الفخار وحلتا
منذ 26 mins
27 December، 2023
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