شركة الاتصالات الفلسطينية: بدء عودة خدمات الاتصالات بشكل تدريجي في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة بعد انقطاعها بسبب العدوان الاسرائيلي المتواصل – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2023 - 12:46

شركة الاتصالات الفلسطينية: بدء عودة خدمات الاتصالات بشكل تدريجي في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة بعد انقطاعها بسبب العدوان الاسرائيلي المتواصل

منذ 8 mins 27 December، 2023
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