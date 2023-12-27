مراسل المنار: صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة انطلاقا من لبنان ومحاولات اعتراضية للقبة الحديدية مقابل الناقورة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2023 - 10:36

مراسل المنار: صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة انطلاقا من لبنان ومحاولات اعتراضية للقبة الحديدية مقابل الناقورة

منذ 20 mins 27 December، 2023
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