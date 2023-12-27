إذاعة الجيش الصهيوني: اعتراض طائرة مسيرة من العراق فوق البحر المتوسط مؤخرا وتقديرات تشير بأنها كانت موجهة نحو حقل “كاريش” – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2023 - 10:34

إذاعة الجيش الصهيوني: اعتراض طائرة مسيرة من العراق فوق البحر المتوسط مؤخرا وتقديرات تشير بأنها كانت موجهة نحو حقل “كاريش”

منذ 31 mins 27 December، 2023
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