مراسل المنار: دبابة ميركافا أطلقت 4 قذائف باتجاه أطراف بلدة عيتا الشعب وأطلقت دبابة أخرى 4 قذائف بإتجاه منطقة الحمامص جنوبي بلدة الخيام – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2023 - 10:34

مراسل المنار: دبابة ميركافا أطلقت 4 قذائف باتجاه أطراف بلدة عيتا الشعب وأطلقت دبابة أخرى 4 قذائف بإتجاه منطقة الحمامص جنوبي بلدة الخيام

منذ 1 ساعة 27 December، 2023
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