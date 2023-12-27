‫المقاومة الفلسطينية تواصل تصديها لقوات الإحتلال عند محاور ‫التوغل في قطاع غزة واشتباكات عنيفة في شرق رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2023 - 03:28

‫المقاومة الفلسطينية تواصل تصديها لقوات الإحتلال عند محاور ‫التوغل في قطاع غزة واشتباكات عنيفة في شرق رفح

منذ 59 mins 27 December، 2023
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