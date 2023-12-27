قوات الاحتلال تنشر قناصة في أبنية عدّة خلال اقتحامها مخيم نور شمس شرق طولكرم وتداهم منازل عدّة داخل المخيم – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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December 27 2023 - 01:48

قوات الاحتلال تنشر قناصة في أبنية عدّة خلال اقتحامها مخيم نور شمس شرق طولكرم وتداهم منازل عدّة داخل المخيم

منذ 12 mins 27 December، 2023
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