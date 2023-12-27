قوات الاحتلال تنشر قناصة في أبنية عدّة خلال اقتحامها مخيم نور شمس شرق طولكرم وتداهم منازل عدّة داخل المخيم – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2023 - 01:48
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المقاومة الفلسطينية تواصل تصديها لقوات الإحتلال عند محاور التوغل في قطاع غزة واشتباكات عنيفة في شرق رفح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء في 3 كانون الثاني عند الساعة 6:00 مساء في الاحتفال التكريمي الذي يقيمه حزب الله في الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد القائدين سليماني والمهندس ورفاقهما
قوات الاحتلال تنشر قناصة في أبنية عدّة خلال اقتحامها مخيم نور شمس شرق طولكرم وتداهم منازل عدّة داخل المخيم
منذ 12 mins
27 December، 2023
عاجل
الضفة الغربية
طولكرم
مخيم نور شمس
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