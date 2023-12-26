مجاهدو المقاومة الإسلامية يستهدفون بصواريخ بركان ثكنة زبدين دعما للشعب الفلسطيني الصامد في غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2023 - 18:40

مجاهدو المقاومة الإسلامية يستهدفون بصواريخ بركان ثكنة زبدين دعما للشعب الفلسطيني الصامد في غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة

منذ 1 ساعة 26 December، 2023
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