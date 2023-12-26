سرايا القدس: منذ صباح اليوم وفي عمل مشترك مع كتائب القسام استهدفنا 5 آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف التاندوم والياسين 105 في جباليا البلد شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2023 - 16:42

سرايا القدس: منذ صباح اليوم وفي عمل مشترك مع كتائب القسام استهدفنا 5 آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف التاندوم والياسين 105 في جباليا البلد شمال قطاع غزة

منذ 22 mins 26 December، 2023
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