سرايا القدس: منذ صباح اليوم وفي عمل مشترك مع كتائب القسام استهدفنا 5 آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف التاندوم والياسين 105 في جباليا البلد شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2023 - 16:42
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المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: من المؤكد سيتم الرد على جريمة اغتيال السيد رضي موسوي في الزمان والمكان المناسبين
سرايا القدس: منذ صباح اليوم وفي عمل مشترك مع كتائب القسام استهدفنا 5 آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف التاندوم والياسين 105 في جباليا البلد شمال قطاع غزة
منذ 22 mins
26 December، 2023
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